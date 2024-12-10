В Самаре задержали старшеклассника, который издевался над другими учащимися

В Самаре стражами порядка был задержан учащийся одного из местных лицеев, который совершал в отношении несовершеннолетних действия сексуального характера и записывал свои поступки на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Как утверждается в публикации, родители парня родились в одной из бывших республик СССР, ныне - самостоятельном государстве, а теперь проживают в России. На распространяемых кадрах видно, как их потомок сначала демонстрирует подобие боксерских ударов, а затем резко запрыгивает на подоконник и трется причинным местом о лицо сидящего в испуге школьника.

Молодой человек около года совершал подобные поступки, но пострадавшие ничего не рассказывали, так как обидчик их запугивал. Когда об этой ситуации стало известно, региональный СК возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время фигурант задержан, а скоро для него изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что Александр Бастрыкин запросил доклад об избиении школьника в Улан-Удэ.