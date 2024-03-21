В Санкт-Петербурге несовершеннолетних заключили под стражу после смертельного избиения

В Санкт-Петербурге помещены под стражу несовершеннолетние, которых подозревают в смертельном избиении мужчины. Об этом сообщается в официальном канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следствие придерживается мнения, что 19 марта не достигшие совершеннолетия Махкамов и Цигенеску в саду «Сан-Галли» совершили нападение на ранее неизвестного им мужчину. Трагический конфликт спровоцировал Махкамов, после чего несовершеннолетние принялись избивать жертву. Мужчина получил серьезные травмы и успел позвонить в полицию. Когда стражи порядка прибыли на место преступления, он уже скончался. На теле погибшего были обнаружены кровоподтеки и ссадины. Удары нападавшие наносили в область жизненно важных органов. Оба несовершеннолетних заключены под стражу до 18 мая. Их подозревают в совершении преступлений по части 4 статьи 111 УК РФ, а также части 2 статьи 213 УК РФ.

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