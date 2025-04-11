В Санкт-Петербурге стартовала встреча Путина и спецпосланника Трампа

В Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки началась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника Соединенных Штатов Стива Уиткоффа. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как ранее заявлял пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, во время переговоров будут обсуждаться аспекты урегулирования конфронтации на Украине, возможная встреча лидеров двух государств, а еще Вашингтону передадут озабоченность и элементы позиции Москвы. Конкретные временные рамки у переговоров отсутствуют.

При этом начавшаяся встреча не имеет связи с итогами консультаций между Россией и США, которые состоялись в Стамбуле. Кроме того, Песков призвал не ожидать прорывных итогов по следам визита Уиткоффа.

Встреча лидера РФ и спецпосланника Штатов началась с рукопожатия длиной в 10 секунд, в ходе которого они обменялись репликами.

Ранее стали известны итоги переговоров представителей Москвы и Вашингтона, которые накануне состоялись в Турции.