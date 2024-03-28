В Санкт-Петербурге заключен под стражу мужчина, который держал на цепи маленькую дочь

Следователи пришли к выводу, что 43-летний мужчина на постоянной основе избивал малолетнюю дочь, давал ей мало еды, а еще держал на цепи в одной из комнат коммунальной квартиры. Прокуратура требовала заключить фигуранта под стражу и суд согласился с этой позицией. Мужчина помещен под стражу на два месяца. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). За ходом расследования следит прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга.



Ранее мы писали о том, что в Уфе расследуют уголовные дела, ранее возбужденные в отношении местного жителя. Будучи полицейским, он незаконно поставил на учет 500 мигрантов. За оказанную услугу фигурант получил 260 тысяч рублей.