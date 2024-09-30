В Саратове произошел серьезный ландшафтный пожар: его тушат больше 100 человек

На окраине города Саратов в районе села Поповка вечером понедельника, 30 сентября, произошел сильный ландшафтный пожар. Его тушат больше 130 человек, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем официальном телеграм-канале.

По данным Бусаргина, площадь пожара сейчас составляет больше 180 гектаров, но сотрудникам МЧС, мобильному отряду тяжелой техники, личному составу областной службы спасения, силам лесхоза уже удалось локализовать возгорание.

На данный момент известно, что угроз населенному пункту нет, на месте остаются спасатели, чтобы не допустить распространения возгорания в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгородской области средства ПВО вновь зафиксировали украинский БПЛА, после чего его уничтожили.