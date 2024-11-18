В Саратовской области тела трех человек обнаружили в гараже

Двух мертвых мужчин и женщину нашли в одном из гаражей Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщает в своем телеграм-канале региональный СК.

Уточняется, что погибших обнаружили 18 ноября в гараже кооператива «Волжанка», находящемся в поселке Приволжский. Согласно предварительным данным, люди могли умереть из-за отравления угарным газом. По факту случившейся трагедии началась проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что в одном из гаражей Сергиево-Посада нашли бездыханные тела мужчины и женщины.