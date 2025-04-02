В Сети появились кадры с путешественником Конюховым после эвакуации в океане

В Сети появились первые кадры, как происходила эвакуация знаменитого путешественника Федора Конюхова с лодки в открытом океане. Фотографии опубликованы в его телеграм-канале.

Ранее уже сообщалось, что на 114-й день своего путешествия Конюхов был вынужден прекратить плавание на весельной лодке «АКРОС». Причиной этому стали повреждения и сбои в работе ключевых систем управления судном. Он пытался преодолеть путь от Южной Америки до Австралии. Теперь же появились снимки того, как происходила эвакуация путешественника с поврежденной лодки. Фотографии сделаны экипажем того судна, которое забирало Конюхова. На них он стоит на палубе, переодевается в чистые и сухие вещи, а также знакомится с капитаном в рубке. При поиске вещей не обошлось без трудностей. На всем судне Ore Hong Kong нашлась только одна пара обуви 46-го размера.

«Отношение дружелюбное. Пришла информация, судно идет в порт Далянь», — указал микроблог.

По имеющимся данным, для эвакуации Конюхова было использовано небольшое погодное окно. Ненадолго стих ветер, а, следовательно, и волнение в океане. Вслед за этим погодные условия вновь стали резко портиться.

До этого пресса сообщала, как космонавт Вагнер подшутил над сторонниками теории о плоской Земле. Он сделал фото планеты из космоса, а на ее фоне поставил статуэтку «Земля на трех китах».