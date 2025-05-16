В Шереметьево таможенники задержали мужчину с золотыми часами

В Москве в аэропорту Шереметьево был задержан пассажир из Китая, пытавшийся провезти в столицу золотые часы Hublot за 3,5 млн рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба ФТС России.

По сведениям ведомства, житель Поднебесной не стал декларировать часы, которые лежали завернутыми в кармане его брюк. Как показала экспертиза, они являются оригинальными и сделанными из золота 750-й пробы. За подобную вещь нарушитель был обязан заплатить 768 тыс. рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о контрабанде «стратегически важных товаров». В худшем случае он рискует на пять лет лишиться свободы.

Ранее стало известно о том, что в Псковской области сотрудники таможни предотвратили ввоз детских игрушек, забитых метадоном.