В школе Нальчика открыли мемориал в память о погибших на СВО

В школе №27 города Нальчика открыли мемориальные доски в честь Азрета Тохтамышева и Мурата Фирова, выпускников учебного заведения, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Инициатива увековечения памяти героев была поддержана городской администрацией, учителями и родными погибших.

Азрет Тохтамышев, награжденный орденом Мужества посмертно, отдал жизнь в октябре 2022 года. До этого он был отмечен медалями Жукова и «За участие в миротворческой обороне». Его одноклассник, Мурат Фиров, погиб в августе 2024 года, оставив яркий пример мужества для своих товарищей.

На церемонии присутствовали родственники, учителя и школьники, которые почтили память героев. Председатель городского совета ветеранов Мустафа Абдулаев отметил, что подвиг этих людей станет примером для будущих поколений. После торжественного открытия участники возложили цветы к мемориальным доскам.

Ранее стало известно о том, что в городском округе Луховицы установили «Парту Героя» в честь участника ВОВ Сергея Храпова.