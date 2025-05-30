В Штатах поместили под арест IT-специалиста из военной разведки

Власти Соединенных Штатов поместили под арест 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча, который пытался передать иностранцу секретные данные. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

По сведениям ведомства, Лаатч работал в отделе внутренней безопасности и обладал доступом к являющимся секретными материалам. Весной текущего года ФБР получило данные о планах сотрудника, после чего состоялась операция под прикрытием. Фигурант согласился предоставить секретные документы в обмен на гражданство другого государства.

Было установлено, что мужчина записывал информацию на бумагу и электронные носители, а после отдавал их лицу, которое, по его убеждению, представляло интересы другой страны. Задержали IT-специалиста с поличным после того, как он отдал новую партию секретных документов. В ближайшем будущем Лаатч окажется на скамье подсудимых.

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