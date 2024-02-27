В Штатах заявили, что истребители F-16 передадут Киеву в 2024 году

Глава Пентагона Патрик Райдер выступил на регулярном брифинге для журналистов. Об этом пишет ТАСС вечером вторника, 27 февраля.

По словам Райдера, В США рассчитывают направить на помощь Киеву истребители F-16 уже в текущем 2024 году. Более точных сроков Райдер не стал обозначать, сославшись на то, что данные предположения являются лиши прогнозами.

Напомним, ранее мы рассказали о серьезном обстреле Брянской области со стороны Украины вечером вторника, 27 февраля. В результате удара по пгт Суземка ранены оказались пятеро, причем один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Подробности читайте в материале.