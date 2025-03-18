В Siemens заявили о сокращении почти 6 тыс. рабочих мест
Siemens объявил о сокращении примерно шести тысяч рабочих мест
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Немецкий технологический концерн Siemens объявил неприятную новость для своих сотрудников, пишет ТАСС.
По данным журналистов, которые ссылаются на официальный релиз на сайте компании, Siemens готовится сократить по всему миру примерно шесть тысяч сотрудников, из которых 2 850 — в Германии.
Масштабные изменения могут затронуть бизнес в области зарядных станций для электромобилей, а также сектор автоматизации производства. Кстати, Siemens стал второй за минувшие сутки немецкой компанией, которая объявила о планах массовых увольнений.
Ранее стало известно, что в Германии призывают подготовить больницы к войне, в частности, утверждается, что необходимо подготовить лечебные учреждения к уходу за ранеными солдатами и гражданскими.