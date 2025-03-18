В Siemens заявили о сокращении почти 6 тыс. рабочих мест

По данным журналистов, которые ссылаются на официальный релиз на сайте компании, Siemens готовится сократить по всему миру примерно шесть тысяч сотрудников, из которых 2 850 — в Германии.

Масштабные изменения могут затронуть бизнес в области зарядных станций для электромобилей, а также сектор автоматизации производства. Кстати, Siemens стал второй за минувшие сутки немецкой компанией, которая объявила о планах массовых увольнений.

Ранее стало известно, что в Германии призывают подготовить больницы к войне, в частности, утверждается, что необходимо подготовить лечебные учреждения к уходу за ранеными солдатами и гражданскими.