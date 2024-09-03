В СК объяснили обыски у трех инспекторов МВД в Сахарово

Обыски, которые состоялись в Центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово, проходили по местам работы трех полицейских, подозреваемых в мошенничестве. СК на своей официальной странице сообщает о том, что по предварительной информации работники центра за денежное поощрение обещали близким людям, находившихся там мигрантов, встречу и скорую отправку родственников домой.

Уточняется, что в отношении двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ. Ведомство уточняет, что в ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов удалось найти предметы, а также документы, подтверждающие их причастность к инкриминируемым деяниям.

Ранее сообщалось о том, что максимальный размер взятки мог достигать 30 тыс. руб. В том числе следователям предстоит выяснить, сколько всего преступных эпизодов оказалось на счету фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.