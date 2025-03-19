В СКР выяснили детали пропажи 15-летней девочки из Ачинска

Школьница, которую ищут в Ачинске, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении. Такие детали выяснили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Ачинске пропала 15-летняя девочка. У ее отца потребовали 500 тыс. руб. выкупа за похищенного ребенка. СКР объявил о возбуждении уголовного дела по статье о похищении человека (ст. 126 УК РФ).

Как рассказал водитель такси, на котором девушка доехала до кладбища, всю дорогу школьница молчала. Следователи, прибыв на место, откуда ребенок записал видео с извинениями перед «Вагнерами» и неким дядей Юрой по прозвищу Комар, выяснили, что следы там остались только от одного человека.

По информации Baza, похожий случай произошел в Томске. Несколько месяцев назад там мошенники выманили из дома школьницу. Девочка записала видеообращение, в котором утверждала, что ее похитили, однако в это время школьница скрывалась по подъездам.

Ранее сообщалось, что в Якутии следователи начали проверку после того, как в эфире федерального телеканала появилась информация о возможной подмене ребенка в родильном доме.