По словам Данко, который также является главой Словацкой национальной партии, Украина неоднократно обворовывала США и весь Евросоюз, фактически «теряя» деньги, выделенные на помощь Киеву. Как правило, от этого страдают обычные украинцы, но не те, кто «торчит в Каннах или Монако», заявил Данко.

Политик резюмировал, что оказалось, что Зеленский врал, и в этом контексте его заявление с требованием предоставить Киеву ядерное оружие, если Украину не возьмут в НАТО, является просто наглостью.

Ранее Зеленский заявлял о серьезных изменениях в зоне спецоперации.