В Словакии обвинили Зеленского во лжи и назвали наглостью требования о ядерном оружии
Депутат Данко: Зеленский врет и имеет наглость просить ядерное оружие
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Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко прокомментировал требования Владимира Зеленского о поставке ядерного оружия Киеву. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Данко, который также является главой Словацкой национальной партии, Украина неоднократно обворовывала США и весь Евросоюз, фактически «теряя» деньги, выделенные на помощь Киеву. Как правило, от этого страдают обычные украинцы, но не те, кто «торчит в Каннах или Монако», заявил Данко.
Политик резюмировал, что оказалось, что Зеленский врал, и в этом контексте его заявление с требованием предоставить Киеву ядерное оружие, если Украину не возьмут в НАТО, является просто наглостью.
Ранее Зеленский заявлял о серьезных изменениях в зоне спецоперации.