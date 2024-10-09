В Смоленске мужчина пытался совершить теракт в здании регионального УМВД

В Смоленской области стражи порядка предотвратили теракт, который террорист пытался совершать в здании местного управления МВД. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на полученные от регионального УФСБ сведения.

Согласно официальной информации, 30-летний мужчина из Тверской области пытался пронести в сооружение самодельное взрывное устройство, которое выдавал за папку с документами. Во время задержания пострадал злоумышленник, а два полицейских были контужены. Стражей порядка отвезли в больницу, однако их жизни находятся вне опасности. На месте происшествия работают взрывотехники. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт».

Ранее сообщалось о том, что 13 лет лишения свободы получил злоумышленник, собиравшийся устроить взрыв в военкомате Новосибирска. По версии следствия, неудавшийся подрывник хотел создать препятствия для проведения специальной военной операции.