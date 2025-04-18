В снижении курса американской валюты увидели грозное предзнаменование

Самую большую угрозу для экономики США после введения пошлин главой страны Дональдом Трампом представляет снижение курса американской валюты. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается в статье, снижение курса доллара выглядит так драматично, что может стать предвестником еще более печальной ситуации: потери доверия к Штатам.

Издание напомнило, что доминирующие позиции доллара в трансграничной торговле в качестве безопасной гавани поддерживалось в течение десятков лет обеими партиями, поскольку подобная ситуация помогает уменьшить цену заимствований в США и позволяет Вашингтону оказывать влияние на другие государства. Однако имеющиеся преимущества могут прекратить существование, если доверие к Штатам окажется подорвано. По мнению экономиста Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрин, подобная ситуация может произойти одномоментно.

Также издание напомнило, что благодаря доминированию американской валюты Штаты могли оказывать давление на Венесуэлу, Иран и Россию. Однако эта возможность теперь находится под угрозой. Если доллар потеряет статус безопасной гавани, данный удар примут на себя жители США. Возрастут ставки по ипотечным, а также автомобильным кредитам.

Ранее стало известно о том, что Трамп и его команда продолжают прорабатывать варианты увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которого ранее глава страны неоднократно упрекал в излишне высокой ставке.