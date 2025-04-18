Стало известно о навязчивом желании Трампа уволить Пауэлла

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда рассматривают возможность увольнения главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом представителям СМИ рассказал директор Национального экономического совета администрации Кевин Хассетт.

В четверг Трамп подверг критике работу Пауэлла на посту главы ведомства и заявил, что он был обязан «намного раньше» понизить ключевую ставку. С декабря 2024 года она остается на уровне в 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор три раза понижал ставку.

«Президент и его команда продолжат изучать это», — сообщил Хассетт сотрудникам средств массовой информации, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность снятия Пауэлла с занимаемой должности.

Ранее Пуэлл сделал неблагоприятный прогноз касательно будущего экономики США, проанализировав воздействие пошлин, введенных по инициативе главы Белого дома.