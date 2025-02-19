В Сочи киллера задержали спустя 27 лет после убийства в Норильске

Задержан мужчина из Сочи, которого подозревают в совершении заказного убийства 27 лет назад в Норильске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи придерживаются мнения, что в 1997-м году в одной из квартир на улице Комсомольской в Норильске нашли застреленным в голову 25-летнего мужчину. Тогда личности причастных к преступлению выяснить не удалось, однако в 2024 году следствие вновь изучило материалы дела и смогло выйти на свидетеля, который обладал важными сведениями об убийстве.

В итоге была установлена причастность к преступлению 50-летнего жителя Сочи, который в 1997 году проживал в Норильске и являлся членом одной из бандитских группировок. Фигуранта задержали в Сочи и этапировали в Красноярск.

Как показало расследование, организатором убийства выступил криминальный норильский авторитет из-за конфликта, возникшего на почве ревности между потерпевшим и другом лидера ОПГ. К выполнению поручения были привлечены два профессиональных убийцы. Один следил за окружающей обстановкой, а второй непосредственно расправился с жертвой. Кроме того, следователи выяснили, что заказчик расправы позже сам погиб во время перестрелки представителей криминального мира. Устанавливается личность второго человека, причастного к совершению преступления.

Ранее стало известно, что в Воронежской области чиновник случайно убил знакомого выстрелом в пах.