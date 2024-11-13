В Сочи пенсионерка девять лет ошибочно числилась мертвой из-за дочери

Свыше девяти лет пенсионерка из Сочи ошибочно числилась умершей из-за неправильной записи в ЗАГС, сделанной ее дочерью. Об этом в своем телеграм-канале сообщает прокуратура Краснодарского края.

Из публикации следует, что не соответствующая действительности информация была внесена близкой родственницей женщины, с которой она на протяжении продолжительного времени не поддерживала отношения. После выявленных нарушений прокуратура подала в суд иск, который был удовлетворен. Запись о смерти аннулировали.

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 52 лет скончался шеф-повар и журналист Алексей Зимин.