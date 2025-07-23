Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с aif.ru заявил , что Украина может пойти на российские условия мирного урегулирования только при прямом давлении со стороны Дональда Трампа.

Сенатор выразил мнение, что нынешнее украинское руководство не заинтересовано в прекращении конфликта. Политик отметил, что текущие переговоры в Стамбуле, третий раунд которых запланирован на 23 июля, важны для решения гуманитарных вопросов. Однако он скептически оценил перспективы достижения политических договоренностей с нынешним украинским руководством.

«Вот если бы господин Трамп реально цыкнул на Зеленского и реально стремился за короткий промежуток времени достичь мира, то тогда, возможно, это произошло. Но, к сожалению, пока Киевом управляют другие силы, которые точно совершенно не заинтересованы ни в урегулировании конфликта, ни в спокойствии в Восточной Европе, ни во всем мире», — считает Климов.

Сенатор также выразил уверенность, что после смены власти в Киеве новые руководители примут российские условия. Однако сейчас роль Запада на Украине слишком велика, чтобы переговоры дали действительно железный мирный результат. Политологи тем временем рассказали, когда может закончиться СВО после череды переговоров.

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