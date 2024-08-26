Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не знает о местоположении своего одноклубника и нападающего Александра Соболева. Об этом пишет «Матч ТВ», уточняя, что Зобнин не поддерживает на данный момент никакой связи с Соболевым.

Зобнин добавил, что он не знает, где спортсмен, и что на самом деле с ним происходит. При этом, ранее «Спартак» принял решение отстранить Соболева от тренировок с командой, потому что с июня текущего года Соболев вел переговоры о переходе в «Зенит».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что нациста Гунько разыскивают в 15 странах. Гунько выступал в парламенте Канады по случаю визита Владимира Зеленского, но власти страны забыли главное – именно Гунько был военным дивизии СС «Галичина».