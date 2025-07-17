В СПЧ предложили обязательную вакцинацию для мигрантов

Члены Совета по правам человека предложили ввести обязательную вакцинацию для трудовых мигрантов — из-за всплеска менингита в России. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Совет по правам человека (СПЧ) предлагает обязать трудовых мигрантов делать прививки перед въездом в Россию. Поводом стала резко возросшая заболеваемость менингитом — с начала 2025 года зафиксировано 1200 случаев, что вдвое больше, чем за весь прошлый год.

По словам члена СПЧ и врача Ольги Демичевой, мигранты часто завозят опасные инфекции, из-за чего болеют даже привитые россияне. Например, вспышку менингококковой инфекции связывают именно с приезжими работниками — на их долю приходится около 60% новых случаев.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил тревожную тенденцию: если раньше от менингита чаще умирали дети, то теперь смертность среди взрослых достигает 16%, а у пожилых — превышает 30%. При этом вакцинация детей в Москве, которая идет с 2021 года, уже дала результат — их доля среди заболевших снизилась до 15%.

Ранее стало известно, что в России резко выросла заболеваемость менингитом.