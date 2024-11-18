В список террористов полковника ВСУ внесли за сбитый над Кубанью самолет

Полковник Вооруженных сил Украины Николай Дзяман, который отдал приказ сбить самолет над Кубанью, пополнил список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Известно, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет ВКС РФ. Крылатая машина не имела на борту вооружения и не предназначалась для непосредственного ведения боевых действий. Не учитывая данный факт, украинский офицер приказал подчиненным ликвидировать воздушное судно. В результате трагедии погибли 10 членов экипажа. По решению московского суда полковник был заочно арестован.

Кроме того, были включены в список и другие военные, в том числе украинский генерал-майор Дмитрий Красильников и наемники из Грузии.

Ранее сообщалось о том, что к пожизненному лишению свободы приговорили членов диверсионной группы из Украины.