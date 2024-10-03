Пришедшие на смену режиму Зеленского власти могут сменить риторику и инициировать мирные переговоры с Россией. Такое развитие событий допустил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я также сильно подозреваю, что первой целью любой сформированной группы, будь то избранное или военное правительство, будет прекращение огня, ослабление военного положения и переговоры», — отметил спикер.

По мнению офицера, уже в данный момент ведется разговор о том, из кого будет состоять украинский аппарат правительства в промежуточный период после ухода команды Владимира Зеленского. Эксперт придерживается мнения, что решения будут приниматься очень оперативно, ведь в противном случае Украина просто прекратит свое существование.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский продолжает упрашивать западных партнеров сбивать над украинской территорией российские беспилотники и ракеты.