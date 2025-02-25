В США государственные служащие подали иск против администрации Трампа

Представляющие интересы тысяч федеральных служащих профсоюзы подали иск против администрации главы США Дональда Трампа после электронного письма, в котором их потребовали отчитаться о работе за минувшую неделю или потерять ее. Об этом сообщил портал Axios.

В переработанном иске утверждается, что отправившее электронное письмо государственное агентство не имеет права лишить людей работы по причине отсутствия ответа.

Проработанная версия иска стала дополнением к ранее поданному требованию коалицией профсоюзов. Иск оспаривает законность массовых увольнений сотрудников на испытательном сроке, а именно тех, кто трудится на своей должности короткий промежуток времени.

Ранее стало известно, что несколько ключевых американских ведомств не хотят выполнять предъявляемые Маском требованиям по оценке эффективности.