После захвата полученных украинскими военными БМП Bradley Вооруженные силы России извлекут значительное преимущество. Об этом изданию National Security Journal сообщил американский офицер в отставке Брент Иствуд.

По словам эксперта, получив в распоряжение сделанную в Соединенных Штатах технику, россияне смогут лучше ей противодействовать, а еще перенять идеи для последующего улучшения собственных бронетранспортеров. Иствуд также считает, что этот знак является тревожным для Украины и Штатов, так как он в состоянии устранить «тактическое преимущество, которое ранее обеспечивали американские машины».

Кроме того, офицер отметил уязвимость бронетранспортеров Bradley перед простыми и дешевыми FPV-дронами на полях сражений.

Ранее стало известно о том, что украинские инструкторы отправились в Британию, где хотят научить местных военных оказывать сопротивление беспилотникам России.