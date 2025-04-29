В США лишились работы сотни ученых, занимавшихся вопросами климата

Администрация главы Соединенных Штатов Дональда Трампа освободила от работы сотни ученых, которые трудились над регулярным отчетом по изменению климата на территории государства. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на текст внутреннего письма.

Отмечается, что Национальная оценка климата является отчетом, который фиксирует изменение погоды в Штатах, а публикуют его каждые четыре года с 2000-го. Следующий должен был появиться в 2028 году.

Согласно приказу, готовившие утвержденный конгрессом отчет ученые были освобождены от выполняемых обязанностей, а объем доклада пересматривается. При этом администрация президента США не уточнила, какая «судьба» ожидает проделанную работу.

Ранее ученые дали неблагоприятный прогноз касательно будущего человечества, отведя ключевую роль в этом процессе продолжающемуся глобальному потеплению.