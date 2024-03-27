В США напомнили, что НАТО всегда имеет план по использованию террористов

Американский журналист Алекс Джонс в эфире RT рассказал, что НАТО умеет работать с террористами и всегда имеет план по их использованию для своей выгоды. Таким мнением собеседник поделился во время обсуждения трагедии в подмосковном «Крокусе».

Североатлантический альянс всегда имеет в запасе несколько операций и планов, которые предполагают террористические акты с подготовленными людьми. В качестве примера Джонс привел операцию «Гладио», которую частично рассекретили на фоне последних событий.

«Согласно этому плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты — чтобы обвинять в происходящем русских, чтобы обратить против них общественное мнение», — объяснил Джонс.

Журналист, отталкиваясь от своего опыта и знаний в области политологии и военной стратегии также предположил, что НАТО уже проигрывает, в связи с чем и приступает к асимметричным боевым действиям и терроризму.

Напомним, что о причастности США, Великобритании и Украины недавно говорили в ФСБ. Там подчеркнули, что это наиболее вероятно, но точного заказчика установит следствие. В Америке не верят в причастность Украины и даже пытаются вывести ее из подозреваемых. Таким мнением недавноподелились в МИД РФ.