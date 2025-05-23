Руководитель соединенных Штатов Америки Дональд Трамп желает как можно быстрее решить конфликтную ситуацию на Украине, но перед ним то и дело возникают непредвиденные трудности. Об этом в Bloomberg написал колумнист Хэл Брэндс.

По словам Брэндса, Украине не скоро удастся покончить с Трампом, который желает как можно скорее покончить с Украиной. Как заметил эксперт, президент Штатов не в состоянии изменить стратегию на более агрессивную, так как в этом случае ему придется признать украинскую конфронтацию своей проблемой, а не «войной Байдена», о чем он до этого не единожды заявлял.

Ранее стало известно о том, что европейские политические силы испытали шоковое состояние после телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В частности, европейцы ожидали введения новых американских санкций, но вместо этого Москва и Вашингтон пошли на сближение.