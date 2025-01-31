В США назвали возможную причину столкновения вертолета военных с самолетом

Американский подполковник в отставке Дэрин Гоб, который ранее управлял таким же вертолетом Black Hawk заявил, что из-за малочисленности экипажа военные просто могли не заметить самолет. Об этом офицер заявил в эфире телеканала Fox News.

Со слов пилота, для безопасного управление подобным вертолетом на борту должны находиться четыре человека, а в момент катастрофы их было лишь три. При этом подобная ситуация является нормой для тренировочных полетов. Подполковник также предположил, что вертолет ушел с требуемой высоты, так как экипаж пытался избежать столкновения с другим воздушным судном.

Авиакатастрофа произошла 29 января в Вашингтоне. В результате столкновения вертолета военных и пассажирского самолета погибли 67 человек, среди которых были российские фигуристы. Выжить никому не удалось.

Ранее сообщалось о том, что слова соболезнования близким погибших выразил фигурист Евгений Плющенко, друзья которого были в самолете компании «Американ Аэрлайнс» .