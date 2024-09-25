В США при взрыве в суде пострадали минимум два человека

Минимум два человека получили повреждения в результате взрыва, который случился 25 сентября в суде Санта-Марии округа Санта-Барбара. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что жизням пострадавших ничего не угрожает. Кроме того, местными блюстителями порядка на месте ЧП был пойман один из подозреваемых в преступлении. Позже появилась информация о специально установленном и приведенном в действие самодельном взрывном устройстве. Полицейские просят обходить здание суда и близлежащую территорию, стороной.

Ранее сообщалось о том, почему не надо бояться взрывов смартфонов после серии детонаций средств связи, случившихся в Ливане.