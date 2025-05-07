В США резко высказались об отсутствии диалога между Москвой и Киевом
Вице-президент США Вэнс: абсурдно, что РФ и Украина так и не начали диалог
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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал абсурдом тот факт, что между Россией и Украиной так и не начался конструктивный диалог о завершении военной конфронтации.
«Абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для ее завершения», — заявил вице-президент США, когда выступал в рамках дискуссии в Вашингтоне.
Кроме того, он добавил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет добиться продвижения переговорного процесса и ждет от сторон конфликта четких формулировок имеющихся требований.
При этом ранее Джей Ди Вэнс обозначил конкретные временные рамки, до достижения которых между Москвой и Киевом должны начаться переговоры. Однако до этого Соединенные Штаты неоднократно сдвигали сроки по достижению мира на Украине.