В США резко высказались об отсутствии диалога между Москвой и Киевом

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал абсурдом тот факт, что между Россией и Украиной так и не начался конструктивный диалог о завершении военной конфронтации.

«Абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для ее завершения», — заявил вице-президент США, когда выступал в рамках дискуссии в Вашингтоне.

Кроме того, он добавил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет добиться продвижения переговорного процесса и ждет от сторон конфликта четких формулировок имеющихся требований.

При этом ранее Джей Ди Вэнс обозначил конкретные временные рамки, до достижения которых между Москвой и Киевом должны начаться переговоры. Однако до этого Соединенные Штаты неоднократно сдвигали сроки по достижению мира на Украине.