В США создали самый мощный дрон с турбореактивным двигателем

В США компания WaveAerospace создала квадрокоптер с турбореактивным двигателем, который был представлен на армейской выставке. Как сообщает Army Recognition, его назвали самым быстрым дроном.

В публикации отмечается, что Huntress Turbojet самый производительный из подобных технических средств, однако, в отличии от вертолета, ему требуется меньшая инфраструктура и гораздо менее скромное количество финансовых средств для эксплуатации.

Инженеры оснастили квадрокоптер гибридной силовой установкой с электромоторами и турбореактивным двигателем, благодаря которым он в состоянии летать до двух часов. При этом плод инженерной мысли может переносить до 50 кг груза и набирать скорость в 480 км/ч. Благодаря техническим особенностям, коптером получится управлять даже при отсутствии спутниковой навигации.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году производство дронов в России планируют увеличить в 10 раз.