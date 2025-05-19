В США высказались о новой встрече Вэнса с Зеленским
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: диалог Вэнса и Зеленского был продуктивным
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Благополучно завершилась дебютная встреча вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским после скандала в Белом доме. Об этом 19 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга для журналистов.
По словам Левитт, состоявшаяся встреча была «продуктивной и хорошей». При этом официальный представитель Белого дома заметила, что подобный вывод сделала исходя из собственных наблюдений. Какие-либо подробности до представителей средств массовой информации спикер решил не доносить.
Скандал между президентом Штатов Дональдом Трампом и Зеленским разразился 28 февраля, когда последний прибыл в официальную резиденцию главы США для достижения договоренности о совместной разработке недр Украины.
Ранее стало известно о том, что минувшая встреча Вэнса с Зеленским вызвала у одного из депутатов Рады чувство ярости.