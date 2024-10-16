Вооруженные силы Украины уже терпят крах на территории Донбасса. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Крах ВСУ на донецком фронте реален, это уже началось, русские просто наступают», — отметил он.

По мнению американца, армия Украины в ежедневном режиме лишается территорий и у нее не осталось ничего для того, чтобы продолжать противостояние. Из-за этого украинцы вынуждены отступать.

Он же заявил, что пора прекращать делать глупости и поддерживать киевский режим, которому не поможет никакой количество оружия для изменения ситуации.

Ранее сообщалось о том, что все партии Украины согласились с «планом победы» Владимира Зеленского.