В страшном ДТП в Пензенской области погиб ребенок и двое взрослых

В Пензенской области в столкновении трех фур и двух легковушек погибли двое взрослых, а также ребенок. Об этом на своей официальной странице сообщает региональное УГИБДД.

Трагедия произошла в среду, 26 июня, на 732-м километре трассы М-5. На дорожном участке столкнулись большегрузы DAF, Mersedes-Benz Actros и Reault с полуприцепами, а также Gelly MK и Chevrolet Lacetti. В результате аварии, 32-летняя женщина и трехлетний мальчик, который были пассажирами в Gelly, скончались на месте инцидента. 34-летний водитель иномарки попал с тяжелыми травмами в больницу, где позже тоже ушел из жизни. Кроме того, получил повреждения и был госпитализирован мужчина, управлявший DAF. Устанавливаются подробности трагического ДТП.

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