В суде в Москве получили ходатайство об аресте замкомандующего ЛенВО Муминджанова

Во вторник, 3 сентября, 235-й военный гарнизонный суд в Москве сообщил о получении ходатайства от следствия об аресте Валерия Муминджанова. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственный источник в пресс-службе суда.

Стало известно, что следствие ходатайствовало об аресте генерал-майора, и сейчас в суде сообщили, что данное ходатайство получено. Само же заседание начнется в 17:30 по московскому времени во вторник, 3 сентября.

Напомним, что в отношении Валерия Муминджанова возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. По версии следствия, Муминджанов заключал договоры на поставку обмундирования, в том числе и в зону СВО, на полтора млрд руб., за что получил около 20 млн руб.

Напомним, ранее сообщалось о том, по каким причинам вертолет в Иркутской области совершил аварийную посадку.