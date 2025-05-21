В Таиланде задержали кота за нападение на полицейских: у животного даже взяли отпечатки лап

В Таиланде кот стал фигурантом дела после нападения на офицеров полиции. Животное задержали и даже сняли отпечатки лап. Об этом пишет Mash.

В Бангкоке произошло, пожалуй, самое забавное задержание сезона. В полицейский участок был доставлен потерянный кот, которого житель столицы нашёл через две недели после исчезновения. На животном была манишка, что сразу указывало на то, что он чей-то домашний. Однако встреча с законом коту, по кличке Ноб Нэн, пришлась не по душе. Как только его передали в руки офицеров, он устроил настоящее сопротивление, попытавшись укусить и поцарапать полицейских.

Инцидент приняли всерьез. Для профилактики и «формального дела» у четвероногого нарушителя даже сняли отпечатки лап. Несколько дней он провел в участке под наблюдением и стал местной звездой.

Когда хозяева наконец объявились, пушистого дебошира отпустили без последствий. Обвинения с него сняли, а фотографии с лапами и манишкой мгновенно разлетелись по соцсетям, превратив кота в народного любимца. Тайские пользователи уже прозвали его символом независимости и хвостатым борцом с системой.

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