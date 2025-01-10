В Ташкенте арестованы фигуранты дела о гибели российской журналистки Паперной и ее друга

Четыре фигуранта уголовного дела, связанного с отравлением журналистки из России Инессы Паперной в Узбекистане, арестованы. Об этом сообщает местное издание kun.uz.

При этом, по данным журналистов, среди задержанных оказался владелец того отеля, где случилась трагедия, а помимо его – сантехник и два продавца устаревшего отопительного котла. Им всем предъявили обвинение в производстве и сбыте товаров, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно, речь может идти о том, что арестованные установили в отеле такое оборудование, чей срок эксплуатации давно вышел. Но и это не все – котел был без сифона из системы отвода конденсата, а дымоходы газового оборудования также были установлены с нарушениями.

Напомним, что российская журналистка вместе со знакомым умерла прямо в номере отеля от отравления болотным газом.