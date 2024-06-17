В Татарстане отец избил больного эпилепсией сына

В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как нетрезвый отец избил больного эпилепсией сына и попал на видео. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на СУ СК РФ по региону.

До этого в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как находящийся возле одного из подъездов нетрезвый гражданин сперва толкает, а затем наносит удары мальчику до тех пор, пока тот не оказывается на асфальте. За этой картиной наблюдали женщина и девочка.

Как уточнил собеседник информационного агентства, во время инцидента отец несовершеннолетнего находился в состоянии опьянения. Ребенок 2014 года рождения страдает эпилепсией, а в настоящее время находится вместе с мамой. Семья благополучная и на учете не состоит. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Подозреваемый мужчина 1983 года рождения задержан.

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