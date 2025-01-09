В театре «Русская песня» рассказали об инциденте с хлопушкой и ребенком

В московском театре Надежды Бабкиной «Русская песня» не подтвердили информацию о том, что малолетняя девочка во время новогоднего спектакля получила ожоги лица.

По информации канала Mash от 2 января, во время спектакля в театре ребенка якобы госпитализировали из-за ожогов лица. Однако пресс-служба «Русской песни» информацию опровергла: во время постановки «Бабкины Сказки» не использовалась пиротехника. Кроме того, юный зритель не получил визуальных повреждений, так как в него попал неразвернувшийся мягкий рулон бумажной ленты из хлопушки.

На вызове врачей настояли родители. Специалисты скорой помощи доставили девочку в Морозовскую больницу для дополнительного осмотра. Скрытых повреждений у маленькой пациентки также не обнаружили.

«По информации от мамы на 11:00 3 января 2025, ребенок чувствует себя хорошо. Хотим подчеркнуть, что сообщения о якобы «горящих конфетти» и «искр от пиротехники» абсолютно не соответствуют действительности», — ответили в театре Надежды Бабкиной.

Также в театре «Русская песня» подчеркнули, что на спектаклях и праздничных шоу не используются источники открытого огня и устройства, которые могут поставить под угрозу безопасность зрителей.

Таким образом, информация о пострадавшем во время спектакля «Бабкины Сказки» ребенке не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали продавца пиротехники из-за инцидента с травмированием подростка.