В Тюменской области выросло вознаграждение за подписание контракта с МО РФ

В Тюменской области до 1,6 млн рублей вырос размер выплаты гражданам, которые заключают контракт с МО РФ для прохождения воинской службы и участия в СВО. Такую цифру сообщил руководитель региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава области, до этого сумма единовременной выплаты равнялась 600 тыс. рублей, а нововведения вступят в силу с 17 октября. Соответствующее постановление региональным правительством было подписано сегодня.

Для получения денег контракт следует подписывать через военкомат Тюменской области или же пункт отбора на военную службу, который находится в административном центре региона.

Ранее сообщалось о том, что во Фрязино тоже продолжают набирать мужчин, желающих стать участниками специальной военной операции. При этом размер единовременной выплаты там более чем на 300 тыс. рублей превышает сумму, которая предлагается в Тюменской области.