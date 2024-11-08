В Томской области троих человек ударило хвостом вертолета Ми-8

В Томской области на месторождении Урманское случился самопроизвольный разворот хвостовой части вертолета Ми-8, в результате чего получили травмы три человека. Об этом пишет Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Согласно предварительным сведениям, инцидент случился после завершения разгрузки многотонной крылатой машины. Потерпевшим понадобилась госпитализация. Об их состоянии ничего не сообщается. В настоящее время по факту случившегося сотрудники СК проводят проверку. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее сообщалось о том, что в одном из лесов Кировской области разбился вертолет, который пилотировал опытный пилот. В результате происшествия погибли все люди, находившиеся на борту Ми-2, в том числе медики.