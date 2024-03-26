В Туапсе полицейский сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего полицейского, который в Туапсе на пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. Как сообщает на своей официальной странице СУ СК РФ по Краснодарскому краю, потерпевшая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи пришли к выводу, что дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 24 марта на автомобильной дороге «Майкоп-Туапсе» напротив многоквартирного дома по улице Богдана Хмельницкого. Управляя Lada Granta, сотрудник полиции Туапсинского району сбил несовершеннолетнюю, которая пыталась пересечь дорогу по пешеходному переходу. Удар оказался сильным. Девочка получила множество травм и оказалась в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю нужную ей помощь. В отношении 21-летнего полицейского возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. В ближайшее время пройдут нужные экспертизы.

Ранее мы писали о том, что в Мурманске пассажир самолета очень неудачно пошутил. Когда граждане занимали свои места, 34-летний мужчина попросил бортпроводника положить рюкзак на незанятое впереди место. Когда тот поинтересовался его содержимым, то услышал слово «бомба». Ближайшие несколько лет шутник рискует провести в местах не столь отдаленных.