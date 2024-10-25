В Тульской области начали проверки по отлову собак после трагедии в Кимовске

В Тульской области проверят, как в муниципалитетах организуется отлов бездомных собак. Как пишет «ТУЛАСМИ» , такие меры приняли после смерти женщины в Кимовске, на которую могли напасть бесхозные животные.

Прокуратура Тульской области проверит, как в районах региона организуют работу по отлову бездомных животных. Это дополнительные меры безопасности, которые потребовались после смерти женщины в Кимовске.

Напомним, что женщину нашли мертвой с многочисленными укусами. Версия о ее смерти после нападения стаи собак, как уточняли в тульском СК, предварительная. Тем не менее ситуацию с бесхозными животными возьмут на контроль.

Отчет о расследовании смерти кимовчанке предоставят председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что жители сибирского поселка Красный Яр уже полгода привлекают внимание к проблеме с агрессивными собаками.