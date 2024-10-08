В Турции сообщили о сокращении товарооборота с Россией из-за давления США

Турция вынужденно уменьшает товарооборот с Россией, так как США грозятся отключить местные банки от SWIFT и возможности платежей в американской валюте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan Хакана Топкурулу.

Еще в августе США пообещали воздействовать на Турцию, если она не перестанет отправлять в Россию ряд американских товаров. При этом помощник американского министра торговли заявлял, что через Турцию в РФ идет «поток американских технологий». По словам стамбульского источника РИА Новости, Турция не принимает участие в обходе действующих против нашей страны санкций и не в состоянии высказаться против давления Вашингтона, так как гегемон грозится ввести эмбарго на международную торговлю с системой SWIFT и долларом.

Кроме того, он особенно подчеркнул, что основную массу торговли турки осуществляет именно с использованием американской валюты. По информации Топкурулу, начался сокращаться весь товарооборот, кроме продуктов питания и лекарств.

Ранее сообщалось о том, что семья предпринимателей из России поспорила в Турции из-за шикарного отеля, стоимость которого оценивается в 80 млн евро. Одна ночь в подобной гостинице обойдется гостю минимум в 11,5 тыс. рублей.