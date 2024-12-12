В Туве местные жители нападают на иностранцев после новости из соцсетей

В Туве задержаны трое местных жителей, которые рынке в Кызыле устроили потасовку. Как сообщает региональное МВД, по данному факту были возбуждены три уголовных дела.

Ссылаясь на местное правительство ТАСС пишет о том, на территории города было зафиксировано несколько групповых атак на граждан иностранных государств. Причиной агрессии стало появления в соцсетях данных, что несовершеннолетняя из Кызыла якобы заболела ВИЧ после нападения, совершенного мигрантом. По факту случившегося на рынке конфликта возбуждены уголовных дела по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Фигурантов поместили под стражу.

А руководитель Тувы Владислав Ховалыг написал в своем телеграм-канале, что по данным стражей порядка поводом для хулиганских действий мужчин послужило преступление, которое в свой криминальный актив записал выходец из другой страны.

Ранее сообщалось о том, что в одном из московских ТЦ мигрант пытался выполнить опасный кульбит, но переоценил свои навыки и погиб.