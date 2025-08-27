В украинском городе ввели масочный режим из-за коронавируса

На Украине зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. Так, руководство Центральной городской клинической больницы Ивана-Франковска ввело обязательный масочный режим во всем учреждении для медработников и пациентов. Об этом говорится в телеграм-канале больницы.

По данным украинских СМИ, за последнюю неделю количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось более чем в два раза. Эсперты отмечают, что нынешняя динамика напоминает начало новой волны пандемии, хотя и менее интенсивной, чем предыдущие.

Накануне в Одесской области в связи с участившимися случаями заболевания новым штаммом COVID-19 был объявлен карантин. Отмечалось, что в украинском регионе зафиксировали первый случай первый случай заражения субвариантом Omicron Nimbus.

Ранее главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о симптомах нового штамма коронавируса, распространяющегося в РФ.