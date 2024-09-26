В Ульяновске по делу о хищении 580 млн рублей арестовали местного чиновника

По решению суда заключен под стражу замруководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, которого подозревают в хищении более 580 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на полученные из регионального МВД данные.

Отмечается, что до этого силовики задержали фигуранта на рабочем месте по уголовному делу, возбужденному после кражи средств у местного филиала «Россетей».

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области был задержан высокопоставленный офицер СК. По версии следствия, он мог получить взятку в размере 2 млн рублей.